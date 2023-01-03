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03 Ocak 2023 Salı 10:04:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 10:04:00

Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

Kaynak: TRT Haber-AA

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TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN 2023 ZAMMI BELLİ OLDU

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaşlarında artış oranı Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli oldu. Refah payı ve ek zamların haricinde 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği memur ve emeklinin 2023 Temmuz ayına kadar alacağı zam oranı hesaplandı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları toplu sözleşmeye ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 16,39

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 16,39 oldu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 7 alacak.

GÖZLER REFAH PAYINDA

6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.

EKLEMELER HARİÇ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Ek zamlar haricinde mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 4 bin 32 liraya yükselecek.

BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz" dedi

Nebati, "Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27'ye gerilemiştir." ifadesinde bulundu.

Etiketler : aralık enflasyon tüik
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