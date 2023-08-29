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29 Ağustos 2023 Salı 11:14:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 11:14:00

SPK, gayrimenkul değerleme tarifesinde artışa gitti

Kaynak: AA

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 için belirlenen gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi tutarlarında yaklaşık yüzde 50 artışa gitti.

SPK'nin, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, bugünden itibaren geçerli olmak üzere gayrimenkul değerleme asgari ücretleri, metrekaresine bağlı olarak, konut, ofis veya büro için 2 bin 662 TL ila 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlardan, 3 bin 750 TL ila 12 bin 629 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

Buna göre, gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak, imalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, sera, küçük ve büyükbaş çiftlikleri için 2 bin 454 TL ila 20 bin 514 TL arasında değişen tutarlardan 3 bin 681 TL ila 30 bin 771 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

Hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkul ve alışveriş/iş merkezleri için ise 2 bin 719 TL ila 40 bin 569 TL arasında değişen tutarlardan 4 bin 79 TL ila 60 bin 854 TL arasında değişen tutarlara çıkarıldı.

Etiketler : SPK gayrimenkul değerleme SERMAYE
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