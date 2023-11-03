03 Kasım 2023 Cuma 18:45:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 18:45:00
Son iki yılın en düşük seviyesinde: Türkiye'nin kredi risk primi düştü
Kaynak: AA
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.
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