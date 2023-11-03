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03 Kasım 2023 Cuma 18:45:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 18:45:00

Son iki yılın en düşük seviyesinde: Türkiye'nin kredi risk primi düştü

Kaynak: AA

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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Etiketler : kredi riski CDS Türkiye ekonomisi
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