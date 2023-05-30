Seçim stresi son buldu, piyasalar rahatladı

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar rahatladı. Yeni haftaya borsa yükselişle başlarken, dövizde sınırlı bir hareket yaşandı. İşte piyasalarda dünün özeti:

BORSA: Seçim atmosferinin geride kalmasıyla borsa 'yeşil' tonuyla açıldı. Borsa günü yüzde yüzde 2.52 yükselişle başlarken yaşanan artış bir ara yüzde 5'i buldu. Borsa günü ise yüzde 4.1 yükselişle 4.768 pundan kapattı. En çok işlem gören hisse senetleri, THY, Emlak Konut, Aselsan, Sasa ve Koza Altın oldu. Borsa cuma günü de kapanışta yüzde 3.45 değer kazanmıştı.

DOLAR: Seçim sonrası ilk işlem gününde dövizde de sınırlı yükseliş görüldü. Cuma kapanışta 19.96 olan dolar kuru yeni haftaya 20.07 düzeyinden başladı. Kapalıçarşıda ise dolar fiylarında oluşan 2 liralık makas 4 kuruşa kadar düştü. Piyasa çevreleri ortaya çıkan olumlu rüzgar sonrası Kapalıçarşı'da dolarda satış baskısı olduğunu belirttiler.

ALTIN: Türkiye'de yatırımın güvenli limanı olarak görülen altın fiyatlarında da dalgalanmalar yaşanmadı. Altının gramı en düşük 1245 lira, en yüksek de 1260 lira seviyesini gördü. Çeyrek altın ise % 0.57 düştü. ALB Yatırım Analisti Ahmet Deniz Yağbasan "Gram altında yıl sonu öngörüleri 1560-1600 arasında. Yatırımcılar, ABD'de TÜFE rakamlarına dikkat etmeli. Enflasyonda tekrar bir katılaşma gerçekleşirse, altın üzerindeki baskı geri dönebilir" dedi.

RİSK PRİMİ YATAY: Beklentilerin aksine Türkiye'nin CDS'i ise, yatay hareket ediyor. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), seçim öncesi 663 baz puanda bulunurken, dün 664'e hareket etti. Türkiye'nin CDS'si, 23 Mayıs'ta 720 baz puana kadar yükselmişti.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE: Piyasalar bundan sonraki süreçte ise yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayarak, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz" demişti.

KÜRESEL PİYASALAR İYİMSER

ABD'de borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi varlık fiyatlarını olumlu etkiledi. Analistler, krizin çözümü için bürokratik sürecin devam ettiğini ve Kongre'nin onayının alınmasının beklendiğini ifade ederek, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini kaydetti. Öte yandan, Fed'in para politikasına yönelik belirsizlikler yatırımcıların odağına yerleşti.

SENARYOLAR BOŞA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte piyasada belirsizlik biterken piyasalar üzerinde yazılan senaryolar da boşa çıktı. Özellikle seçimin hemen ardından doların 27 liraya çıkacağını belirterek kriz tellallığı yapan bazı yabancı kurumlar bu kez aynı rakamı yıl sonu için telefuz etmeye başladı. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 29 değer kaybederek yıl sonuna kadar 28'e yaklaşabileceğini yazdı.

Dün ayrıca İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, seçimlerin Merkez Bankası'nın politika faizini yılsonuna kadar yüzde 36'ya çıkaracağı tahmininde bulundu. Bankanın analisti Ercan Ergüzel, müşterilerine gönderdikleri notta, "Hem faiz oranlarında hem de FX kurunda düzenlemeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Notta, "Politika faizinin 2023 sonunda yüzde 36 olacağına tahmin ediyoruz ancak riskler aşağı yönlü" denildi.