Sanayi üretimi ekim ayında yıllık yüzde 2,5 arttı
Kaynak: IHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 azaldı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.
- "Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur"
- Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı
- Sanayi üretimi ekim ayında yıllık yüzde 2,5 arttı
- ABD bütçesi kasımda 249 milyar dolarlık açık verdi
- BM: Küresel büyüme bu yıl gerileyebilir
- Bakan Nebati: EYT ile ilgili çalışmayı titizlikle yürütüyoruz