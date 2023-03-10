VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Can dostlar için yeni proje
Şarkısı yardım olacak
Sadece benim başıma gelir!
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak
"Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü"
Şehirden gitme düşüncemiz yok
Dorukhan Toköz ile Pelinay Yiğit aşkı belgelendi
Defne yine kaçamadı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Ticaret Bakanlığı, güvensiz tüketici ürünleri için geçen yıl 4,9 milyon lira ceza kesti
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler yol ve kaldırım yapımında kullanılacak
Türkiye genelinde geçen ay 151 bin 416 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
2023'te Almanya'dan 7 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor
TOKİ deprem bölgesinde çalışmalarına başladı
ATO'nun deprem bölgesine kalıcı konut kazandırmak için başlattığı bağış çağrısı ilgi gördü
2023-ALES/1 geç başvuruları başladı
"NATO, Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha gönderecek"
Depremzede çiftçiye yaklaşık 5 milyar liralık destek sağlandı
Dünya basını böyle gördü: Kurdukları hantal koalisyonla kazanmaları zor
Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor
Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Suudi Arabistan'dan turistik vize imkanı
10 Mart 2023 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 10:22:00

Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

Buna göre, sanayi üretim endeksinin hesaplanmasında aylık sanayi üretim anketi ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Ancak Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildiği ve beyannameler ertelendiği için, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 38 oranında cevap alınabildi. Bu nedenle ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 5,01 olarak belirlendi.

Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de ocakta yıllık bazda yüzde 7 artış gösterdi.

Etiketler : sanayi üretim türkiye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX