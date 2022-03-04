Rusya vanayı kapadı mı?

Rusya'daki Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz akışının durduğu iddia edildi.

Boru hattı operatörlerinden alınan verilere göre, Yamal-Avrupa boru hattından Polonya üzerinden Batıya giden doğal gaz akışları bugün dururken Gazprom Ukrayna üzerinden doğal gaz vermeye devam ediyor.

Cuma sabahı erken saatlerde saatte yaklaşık 101.119 kilovat saat (kWh/saat) gaz akışı sağlanan hatta gece boyunca saatte yaklaşık 13,5 milyon kilovat doğal gaz yollandı.

Rus enerji şirketi Gazprom dün yaptığı açıklamada Yamal-Avrupa boru hattı Polonya üzerinden Avrupa'ya giden doğal gazın tekrar açıldığını belirterek 7,8 milyon kilovat gaz taşıdığını belirtti.

GAZPROM'DAN "HATLAR AÇIK" BİLGİLENDİRMESİ

Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom, müşterilerinin talepleri doğrultusunda Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının normal seyrinde devam ettiğibi söyledi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, " Bizden gaz talep eden ülkelere 4 Mart itibarıyla bir önceki günkü seviyeye uygun olarak 109,5 milyon metreküp doğal gaz verilmeye devam edilmiştir." denildi.