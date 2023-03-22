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22 Mart 2023 Çarşamba 14:32:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 14:32:00

QUA Granite, doğaya sahip çıkıyor

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Sürdürülebilir su yönetimi anlayışını benimsediğini vurgulayan QUA Granite, su kıtlığının önüne geçerek gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sağlamanın herkesin vazifesi olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) temiz su sorunu ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla 1993'te ilan ettiği ve her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü, bu yıl "Ortaklıklar ve İş Birliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak" temasıyla kutlandı. Dünya Su Günü'nün temel odak noktaları arasında ise BM'nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarından "Temiz Su ve Sanitasyon" hedefini desteklemek yer alıyor. Bu kapsamda da 2030 yılına kadar dünya çapında herkesin temiz ve güvenli suya erişiminin güvence altına alınması amaçlanıyor.

Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, bu önemli günde gittikçe azalan ve israf edilen su varlığına dikkat çekiyor. Yaşanabilir bir dünya için çalışan QUA Granite, bereketin sembolü olan suyun bir damlasının dahi boşa harcanamayacak kadar kıymetli olduğunun altını çiziyor.

QUA Granite Pazarlama Müdürü Hande SARPKAYA, doğaya saygı felsefesini benimsediklerini vurguladı: "Gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sunmak için ürünlerimizde hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyoruz. Su olmazsa yaşanabilecek bir hayatın da olmayacağının farkındayız. Bu nedenle, doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve ürünlerin çevresel etkilerini de en düşük seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Verimliliğimizi artırmak ve su israfını önlemek için üretim faaliyetlerimiz sırasında oluşan atık suyun %100'ünü doğaya deşarj etmeden, toplamda 94.000 m3/gün kapasiteli olan endüstriyel su arıtma tesisimizde arıtarak tekrar üretime kazandırıyoruz. QUA Granite olarak bir damla suyu bile israf etmeden; sadece Dünya Su Günü'nde değil, yaşamımızın her alanında ve anında doğaya sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Etiketler : qua granite doğa su yönetimi hande sarpkaya

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