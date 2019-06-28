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28 Haziran 2019 08:00 | Cuma

Prim eksiği olana anında emeklilik

SSK ve Bağ-Kur'lularda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı yok. Ancak bazı istisnalar var ki, toplu ödeme yapılarak daha erken emeklilik hakkı kazanılabiliyor.

Emekliliğine birkaç yıl kala, yasa nedeniyle daha yıl­larca beklemek zorunda olan 5 milyona yakın kişi var. Gözler hep Meclis'ten ve siyasilerden gelecek kararlarda. Yaşı bekleyenlerin hayali, bir an önce emekli olmak. Yasalarımız, geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkânı tanımıyor. Ancak bazı istisnalarla toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesiyle düzenlenmiş.

10 YIL İÇİNDE EMEKLİLİK

Bir işte bir süre çalıştıktan sonra hastalanan ya da sakat kalan binlerce kişi var. Bu kişilerden yüzde 60 oranında işgücü kaybı olanlarla, sürekli başkası­nın bakımına muhtaç derecede malul olanlar, yaşı beklemeden erken emekli olabiliyor. Bunun için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı şar­tı aranıyor. Başka birinin sürekli bakımı­na muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor. Örneğin, 2008’den sonra 1000 gün primi bulunan bir anne, 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 250 günlük süre yaştan düşülüyor. Bu haktan SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’na tabi olan anneler yararlanıyor.

ANNEYE 6 ASKERE 1 YIL

Kadınlar sigortadan sonra doğan 3 çocuk için borçlanarak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyorlar. Eğer yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyorlar. Erkekler ise sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor ve bir yıl erken emekli olabiliyor. Ayrıca sigortadan sonraki askerliklerde borçlanılarak prim kazanılıyor.

5 YIL DAHA ERKEN

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Böylece, prim sayısı artarken emeklilik yaşı öne çekilmiş oluyor. Örneğin, 20 yıl çalışan bir kişi yıpran­mayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hak­kı elde edebiliyor. Çalışılan işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK’ya sorup öğrenmek gerekiyor.

HANGİ SÜRELER BORÇLANILIR

Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor. 

Sigortalıyken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılabiliyor. 

Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün. n Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.

Part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler, bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.

BU TARİHLERE DİKKAT

KADINLAR: İlk işe giriş tarihi 01.04.1981 öncesi olan kadınlar, emeklilik için beklemeleri gereken yaş şartı olmadığından eğer 5000 gün ödenmiş sigorta primleri varsa SSK'dan hemen emekli olabilirler. Emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi + 5000 gün şartlarına tabiler.

ERKEKLER:  İlk işe giriş tarihi 08.09.1976 tarihi ve öncesi olan erkekler, emeklilik için beklemeleri gereken yaş şartı olmadığından, eğer 5000 gün ödenmiş sigorta primleri mevcutsa SSK'dan hemen emekli olabilirler. Emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi + 5000 gün şartlarına tabiler.

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