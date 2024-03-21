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21 Mart 2024 Perşembe 00:23:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 00:23:00

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda! Karar bugün açıklanacak

Kaynak: TRT Haber

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün açıklayacak. Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

FAİZ KARARI SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK.

Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Etiketler : merkez bankası faiz kararı para politikası kurulu
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