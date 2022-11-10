Düzenlemede sona gelindi! ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

Merakla beklenen ÖTV indirimi konusunda hazırlıklar başladı. Vatandaşın ekonomisine katkı yapacak düzenlemeler peş peşe çıkmaya devam ediyor. Dün resmi gazetede yayımlanan torba yasa ile milyonlarca vatandaşın borcunun tasfiyesi sağlanmış oldu. Bir yandan sözleşmelilerin kadrosu ile ilgili çalışmalar sürerken sırada taşeronlar ve geçici işçiler bulunuyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, aralık ayı ile birlikte ise EYT ile ilgili düzenleme gündeme gelecek. Bütün bu çalışmalar devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Edinilen bilgiye göre AK Parti Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürüyor. Bu torba yasada en dikkat çekici konu ise ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacak.

MATRAH ARTACAK VERGİ DÜŞECEK

Birçok vatandaşın uzun süredir beklediği otomobilde ÖTV indirimini de kapsayacak tasarı ile birçok üründe indirimler söz konusu olacak. Bu noktada temel tüketim maddelerinde ÖTV indirimiyle vatandaşın alım gücüne katkı sağlanmış olacak. Geçtiğimiz aylarda KDV indirimi yapılmıştı.

Otomobillerdeki ÖTV indirimiyle ilgili birkaç alternatifli çalışma yapılıyor. Birinci taslakta ÖTV matrah limitinin artırılması bulunuyor. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak.

KÜÇÜK SİLİNDİR VERGİSİZ OLACAK

İkinci taslakta ise matrah artırımının dışında düşük silindir hacmine sahip sıfır otomobillerde ÖTV'nin tamamen sıfırlanması söz konusu olacak. Bu konularda yapılacak çalışmalar ile taslak netleşmiş olacak. ÖTV indirimleri ile hem sıfır otomobillerde hem de ikinci elde bir fiyat düşüşünün olacağı bekleniyor. Otomobil sektöründe de canlılığa yol açacak oylan çalışmanın Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

YÜZDE 50 İNDİRİM OLABİLİR

Üzerinde çalışılın bir başka konu ise yılbaşında harç ve cezalarda yapılacak yeniden değerleme artışlarının düşürülmesi olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni de etkileyecek bu oranların düşürülmesi yetkisi Başkan Erdoğan'da bulunuyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl bu yetkisini kullanmıştı. Bu yıl da yüzde 122,9 olan yeniden değerleme oranını yüzde 50 düşürme yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.