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21 Nisan 2022 Perşembe 08:47:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 08:47:00

Otomotiv sektörünü bekleyen yeni tehlike

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Dünyadaki çip krizinin ardından otomotiv sektörünü yeni bir tehlike bekliyor. Dev otomobil markaları yakın gelecekte dizel ve benzinli araç üretimlerine son vererek tamamen elektrikli modellere geçme hesabı yaparken ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe ise otomotiv dünyasını bekleyen büyük tehlikeyi dile getirip, çip krizinin bunun yanında çerez kalacağını belirtti.

Elektrikli araçlar beklenenden daha hızlı yaygınlaşıyor.

Ancak dünyanın hem altyapı hem de kaynak olarak buna yeterince hazır olup olmadığı da tartışma çıkaran konulardan.

Donanımhaber'de yer alan habere göre; Elektrikli pickup ve SUV modelleriyle dikkat çeken Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe, bu konuda sektörü büyük bir krizin beklediği konusunda uyarılarda bulundu.

Otomotiv dünyası pandeminin şokunu üzerinden atmaya çalışırken çip kriziyle karşı karşıya kaldı.

Günümüzdeki araçların bilgi-eğlenceden güvenlik sistemine kadar birçok bileşeninde bulunan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle büyük bir arz sorunu oluştu, oluşmaya da devam ediyor.

Üstelik bu sorunun etkilerinin önümüzdeki 2023 yılı boyunca hissedileceği belirtiliyor.

Rivian CEO'su RJ Scaringe ise otomotiv dünyasını bekleyen asıl krizin batarya tedariğinde yaşanacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Yarı iletkenlerdeki nispeten küçük bir arz-talep dengesizliğinin agresif bir satın alma ve stoklama ile sonuçlandığını, nihayetinde hala endüstriyi etkileyen büyük bir kıtlığa yol açtığını belirten Scaringe, aynı şeyin bataryalarda da olacağını ve çip krizinin bu olay karşısında çerez kalacağını dile getirdi.

Bazı üreticiler bunu önceden gördü ve önlem almak için büyük yatırımlar yapmaya başladı.

Örneğin Tesla, pil hücresi ve diğer elektrikli araç bileşenlerini ürettiği Gigafactory Nevada projesi üzerinde Panasonic ile derin bir ortaklık kurdu.

Batarya üreticisi ortakları için hammadde temini konusunda da büyük yatırımlar yapan Tesla, sonrasında kendi pil hücrelerini de üretmeye başladı.

Scaringe, Rivian'ın da benzer bir yaklaşım izlediğini belirterek birçok farklı tedarikçiyle ortaklık yaptıklarını ve sonunda kendi pil hücrelerini üretmeyi de planladıklarını dile getirdi.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede içten yanmalı motorlu araç satmak imkansız hale gelecek.

Ancak büyük tedarik zincirlerini yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip birçok otomobil üreticisi, elektrikli araç üretimi için gereken hammadde ve bileşen tedariğinde ciddi zorluklar yaşıyor.

Scaringe'e göre bu daha başlangıç. Söz konusu durum, önümüzdeki 20 yıl içerisinde daha da zor bir hal alacak.

Etiketler : Elektrikli araçlar SUV modelleri Scaringe Rivian
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