VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den MEBİM'e ziyaret
Türkiye Ulusal Enerji Planı yayımlandı
Bosna Hersek'in Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı için AFAD'dan destek
"Merdiven altı" alkollü içecekler hayati ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açıyor
2023'te ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı
Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı
31 Aralık 2022 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 12:45:00

OSBÜK Başkanı Kütükcü: Elektrikteki indirim üretimin motivasyonunu artırır

Kaynak: AA

ABONE OL

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, elektrik fiyatlarında sanayi abone grubuna yapılan indirimi olumlu bulduklarını belirterek, bu indirimin üretimin motivasyonunu artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yazılı açıklamasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) sanayi abone grubuna yönelik gerçekleştirdiği indirim kararını değerlendirdi.

EPDK Başkanı açıkladı! Elektrikte sanayide yüzde 16 indirim, meskenlerde de zam yok

Açıklamasında, son dönemde küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışların Türk sanayisini de olumsuz etkilediğine işaret eden Kütükcü, EPDK'nin indirim kararını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Kütükcü, "Elektrikteki indirim üretimin motivasyonunu artırır." ifadesini kullandı.

EPDK kararıyla piyasa takas fiyatındaki tavanın 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya çekildiğine dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Piyasa takas fiyatındaki bu indirimin son kaynak tedarik tarifesine de olumlu yansımasını, böylece organize sanayi bölgelerimizin de bu indirimden pozitif etkilenmesini bekliyoruz. İş dünyası olarak bu indirim kararı için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mustafa Varank'a ve EPDK Başkanı'mız Mustafa Yılmaz'a teşekkür ediyorum."

Etiketler : elektrik indirim memiş kütükcü osbük
Ailece film keyfi

Ailece film keyfi
Yasak Elma'nın Julia'sı

Yasak Elma'nın Julia'sı
Hollywood eğitimi

Hollywood eğitimi
Paris'te heykel yapıyor

Paris'te heykel yapıyor
Emrah'ın oğlu evleniyor

Emrah'ın oğlu evleniyor
Annesini unutmadı

Annesini unutmadı
Enerjik Betül

Enerjik Betül
Büşra Targaryen!

Büşra Targaryen!
Maşallah dedirten paylaşım

Maşallah dedirten paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX