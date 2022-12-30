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30 Aralık 2022 Cuma 11:02:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 11:02:00

EPDK Başkanı açıkladı! Elektrikte sanayide yüzde 16 indirim, meskenlerde de zam yok

Kaynak: AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak itibarıyla elektrikte mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam olmadığını belirterek, "Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu." ifadesini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, enerji piyasalarındaki fiyat hareketleri ve kaynak bazında oluşan maliyetlerin hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Nisan ve ekim aylarında alınan Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye'ye olumsuz yansımasının önüne geçildiği ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"EPDK önce nisan ardından ekim ayında aldığı Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemize olumsuz yansımasının önüne geçti, arz güvenliği sorunu yaşanmadı. Kış ayları devam ederken EPDK iki kritik karara daha imza attı. Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz."

EPDK Başkanı Yılmaz, piyasada elektrik fiyatının düşmesinin olumlu bir gösterge olduğuna dikkati çekerek, "Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse, bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : epdk elektrik sanayi indirim
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