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12 Haziran 2023 Pazartesi 10:05:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 10:05:00

Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 585 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İş gücü Araştırması nisan ayı anketi, depremden etkilenen iller de dahil olmak üzere tüm ülke genelinde uygulandı ve bu sebeple standart ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirildi. Şubat ve mart ayları için deprem etkisinin göstergelere yansıtılabilmesi amacıyla ek bir anket uygulaması yapılarak arındırılmamış ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış nihai sonuçlar yeniden hesaplanarak geriye dönük olarak ilgili istatistiksel tablolarda revize edildi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisanda bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

Nisanda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu.

Etiketler : işsizlik rakamları nisan ekonomi
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