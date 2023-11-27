Müslüman ülkelerin girişimci ve üretici kadınları İstanbul Helal Fuarı'nda buluştu!

Gıdadan turizme, elektronikten kozmetiğe, tekstilden sağlığa pek çok farklı sektörü buluşturan Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı'nda kadın girişimciler için de özel bir alan ayrıldı. Helal Fuarı aynı zamanda Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'na da ev sahipliği yapıyor. World Chefs Cup adı altında düzenlenen yarışmaya 30 farklı ülkeden 1000 şef katıldı.

Helal Zirve ve Fuar Koordinatörü Aylin Şengül'ün verdiği bilgilere göre; Bu yıl önceki yıllara oranla kadın girişimcilerin, üreticilerin ve kadın şeflerin katılımında gözle görünür bir artış olmuş.

Fuar kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen girişimci-üretici kadın dernekleri ve grupları arasında, "Arap Kadınlar Birliği, Filistin Şems Kadın ve Çocuk Derneği, International Women Cuisine, Dakarlı Kadınlar ve Köy Sanatları Grubu, Bayrampaşa Kartaneleri Kadın Kooperatifi " gibi birçok dernek ve grup bulunuyor.

11 ülke ve 200 kadın olarak Fuar'a katılan ve en büyük grup olan Arap Kadınlar Birliği'nin hedefi ise hem üretici kadınların el sanatlarına destek vermek hem de Türkiye ve İslam ülkeleri arasında kadınlara yönelik iş birliklerini artırılmasını sağlamak.

TUNUS'TAN YASEMİNLİ KREM, ÇORUM'DAN LEBLEBİLİ EKMEK



Bu yıl kadın dernek ve gruplarının yanı sıra, Helal Fuarı'na bireysel katılım da oldukça fazla. Mısır, Irak, Libya, Filistin, Suriye, Ürdün, Lübnan, Senegal, Yemen, Cezayir, Fas, Tunus gibi İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen kadınların birbirinden renkli standları el emeği ,göz nuru bin bir çeşit ürünle dolu. Kadınların kendi yaptıkları çantalar, atkılar, şallar, kilimler, 3D tablolar, takı tasarımları, el yapımı çikolatalar, kurabiyeler, doğal krem ve parfümler fuar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Helal Fuar'ına Tunus'tan katılan Fatima'nın kendi yaptığı, cildi beyazlatan yaseminli kremi, Senegalli kadınların doğal yağlardan elde ettiği parfümleri, Suriyeli Manal'ın renkli çikolataları ve Gasva Darvis'in her an canlanacakmış gibi duran kuşlar, kelebekler ve çiçeklerle dolu 3D tabloları ile Çorumlu şef Aylin Memik'in Hitit tabletlerinde yazan, binlerce yıllık tariflere uyarak yaptığı üzüm salkımı ve leblebili ekmekleri Fuar'ın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.

Helal Fuarı'nın kadın pazarı alanında en çok ziyaret edilen yerlerinden biri de, Filistinli kadınların ürünlerini sergiledikleri stant oldu. Filistin Şems Kadın ve Çocuk Derneği Başkanı Muna Allaham; "Biz Filistin'deki insanlara yardım etmek için buradayız" dedi ve elde ettikleri gelirin büyük bir kısmının Filistin'e gönderileceğini söyledi.