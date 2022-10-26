MÜSİAD, Uluslararası Yatırım Destek Ofisi ile yatırımcıya "rehber" olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, küresel pazarlara açılmak isteyen girişimciler ve Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancılara rehberlik edeceklerini bildirdi.

Asmalı, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına doğru ve sağlıklı ticari araştırma bilgileriyle rehberlik edeceklerini belirterek, Türkiye'nin kaliteli üretim ve lojistik potansiyelinin büyük fırsatlar barındırdığını aktardı.

Doğru zamanda atılacak adımlarla fırsatların en sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğine işaret eden Asmalı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi-MÜSİAD Invest'i MÜSİAD EXPO 2022 fuarımızda tanıtarak ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bölgesinde lider, üretim potansiyeli ile merkez olan Türkiye, küresel ve bölgesel ticaretin de güvenli limanıdır. Ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara MÜSİAD Invest ile doğru, sağlıklı ticari verileri paylaşarak bir danışmanlık görevi üstlenecek ve iş insanlarına rehber olacağız.

MÜSİAD Ticaret Ofisi ile de uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimci ve sanayicilerimize yol göstereceğiz. Son 20 yılda hayata geçirilen mega projelerle lojistik konumunu daha da güçlendiren Türkiye, yatırımcının gözdesi. ABD iş seyahatimizde de bu ilgiyi teyit ettik. Yalnız ABD değil, Özbekistan iş seyahatimizde ve Avrupa ülkelerindeki temaslarımızda da ülkemize karşı olumlu tabloya şahit olduk. Pandemi sonrası yeniden şekillenen ekonomik dünya düzeni Türkiye için büyük fırsatlar barındırıyor ve doğru zamanda atılacak adımlar fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayacak."

"MENA VE AFRİKA BÖLGELERİ İLE TİCARİ İLİŞKİLER İVME KAZANDI"



Mahmut Asmalı, Türkiye'nin bölge ülkeleri ile ticaretinin güçlenerek devam ettiğini belirterek, MÜSİAD EXPO'da Suudi Arabistan, BAE, Katar, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Kenya, Uganda ve Güney Afrika gibi ülkelerden alım heyetleriyle ilişkiler kurularak bölgesel ticarete dinamizm kazandırılacağını bildirdi.

2021 yılında Türkiye'nin, MENA ülkelerine toplam 48,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, bu ülkelerden yapmış olduğu ithalatın 20,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Asmalı, 2021 yılında Türkiye ile MENA ülkeleri arasındaki ticarette Türkiye lehine ciddi bir dış ticaret fazlası söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Bu dönemde MENA ülkeleri içerisinde en çok ihracatın Irak'a yapıldığını belirten Asmalı, "Bu ülkeyi, BAE ve Mısır takip etti. İthalatta ise Suudi Arabistan ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İran, BAE ve Mısır takip etti. Aynı yıl içerisinde Türkiye, MENA ülkeleriyle olan ticaretinde Suudi Arabistan, İran, Umman ve Bahreyn dışındaki ülkelerin tamamına karşı ticaret fazlası verdi." ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD EXPO İLE KITALARI BİRLEŞTİREN BİR TİCARET AĞI KURULDU"



MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, MENA bölgesinin bir kısmını da kapsayan Afrika bölgesi ülkeleri ile ikili ticaret hacminin ise 2013-2020 döneminde ortalama 20 milyar dolar seviyesinde seyrederken, geçen yıl tarihi zirvesine ulaşarak 29,4 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Aynı dönemde Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatının önceki yıla göre yüzde 39,2 artış kaydederek 21,2 milyar dolara yükseldiğini belirten Asmalı, Türkiye'nin Afrika ülkelerinden ithalatının ise yüzde 12,6 artışla 6,3 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Asmalı, "Ülkemiz ile Afrika ülkeleri arasındaki söz konusu ticari gelişim 2022 yılında da hız kesmeden sürerken, henüz yılın 8 ayı geride kalmasına karşın ikili ticaret hacmi 22,9 milyar dolara yükseldi. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik etkileşim yalnızca ticaretle sınırlı kalmamış, söz konusu ivmelenme yatırım rakamlarına da yansımıştır. Buna göre 2002 yılında Türkiye'den Afrika ülkelerine hesaplanabilen bir doğrudan yatırım miktarı yokken, takip eden 20 yılda toplam 937 milyon dolar yatırım kaydedildi." ifadelerini kullandı.

2002 yılında Afrika ülkelerinden Türkiye'ye herhangi bir doğrudan yatırım yapılmazken, 2002-2021 döneminde toplam 516 milyon dolarlık yatırım yapıldığını aktaran Asmalı, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği proje hacmi hızla büyüyerek Afrika'da 77,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. MÜSİAD EXPO'ya MENA ve Afrika bölgelerinden gösterilen yoğun ilginin somut ticari çalışmalara ve ortaya konan olumlu tabloya doğrudan katkı vermesini hedefliyoruz. Suudi Arabistan, BAE, Katar, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Kenya, Uganda ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelecek alım heyetlerinin bölgesel ticarete dinamizm kazandıracağı inancındayız. MÜSİAD EXPO ile kıtaları birleştiren bir ticaret ağı kurulduğunu ifade etmiştik. Bunu sahada da görüyoruz."

"TÜRK CUMHURİYETLER İLE TİCARETTE MÜSİAD EXPO LOKOMOTİF OLACAK"



Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO'nun, Türk Cumhuriyetlerden gelen iş insanları için yeni ortaklıkların gelişmesinde önemli bir itici güç olduğunu vurguladı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanan Türkiye'nin; Avrupa, Afrika ve MENA bölgesine açılan bir kapı görevi gördüğünü belirten Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl Türk Cumhuriyetler ile ülkemiz arasında Türkiye lehine süregelen ticarette önceki yıla göre yüzde 32,7 artış kaydedildi. Bu çerçevede ülkemizin Türk Cumhuriyetlere ihracatının 7,2 milyar dolar düzeyine ulaştığını gördük. Aynı dönemde ülkemizin Türk Cumhuriyetlerden ithalatı ise yüzde 66,4 artış kaydetmiş ve 4,9 milyar dolar olmuştur. 2021 yılında Türkiye lehine 2,3 milyar dolarlık ticaret fazlası söz konusu olurken, ülkemiz ve Türk Cumhuriyetler arasındaki ticaret hacmi de 12,2 milyar dolar oldu. 2022'nin ilk 8 ayında ise ülkemizin Türki Cumhuriyetlere olan ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış kaydederek 4,9 milyar dolara yükselirken, aynı dönemde Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerden ithalatı ise yüzde 42,1 artarak 4,5 milyar dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin Türk Cumhuriyetler ile olan ticaretinde fazla verme eğilimi 2022 yılının ilk 8 ayında da sürdü. Söz konusu rakamlar ışığında tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanan ülkemizin bölge ülkeleriyle ticaretinde önemli bir tablo ortaya çıkıyor."

Geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdikleri Uluslararası İş Forumu'nda ciddi ticari ortaklıklara imkan sağladıklarını belirten Asmalı, geçen ay Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açılışını yaptıkları MÜSİAD Özbekistan şubesi ve bölgede gerçekleştirdikleri temasların ise gelecek dönemde meyvelerini vereceğini kaydetti.

Asmalı, MÜSİAD EXPO'da önceki dönemlerde kurdukları bağlantıları daha da güçlendirerek Türk Cumhuriyetler ile ticarette itici bir güç oluşturacaklarını belirtti.