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15 Mart 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 11:00:00

MÜSİAD afet bölgesinde üretim ve ticareti devam ettirecek

Kaynak: AA

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten etkilenen illere yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede konteyner kent, sahra hastanesi, aşevleri ve mobil mutfaklar kuran MÜSİAD, bu adımların yanında lojistik çalışmalarla bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için faaliyetlerine devam ediyor.

Bununla birlikte yardımlaşma kültüründen miras "Karz-ı Hasen" anlayışı ile depremden zarar gören üyelerine faizsiz veya hibe sermaye desteği sağlayan MÜSİAD, afet bölgesindeki üyelerini farklı illerdeki üyeleriyle eşleştirerek bölgedeki üretim ve ticaretin devam etmesi için harekete geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, insani ihtiyaçların karşılanması ve sosyal hayatın tesisi yanında bölgedeki iş ve ticaret hayatının da yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalarını genişlettiklerini belirtti.

Üye eşleştirme sistemi ile bölgede zarar gören üyelerin ellerindeki ürünleri farklı illerdeki üyelerin tesislerine transfer ederek hem üretimin devamlılığı hem de askıda kalan ticari faaliyetlerin sürdürülebilir hale gelmesini hedeflediklerini aktaran Asmalı, "Bir ve beraber anlayışı ile her bir üyemiz elini taşın altına koyarak darda olan kardeşine omuz veriyor." ifadelerini kullandı.

Asmalı, afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlara yönelik insani yardım çalışmaların devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızla lojistik desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bölgedeki iş ve ticaret hayatının yeniden ayağa kaldırılması için 'MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı' ile bölgedeki üyelerimize sermaye desteği sağlıyoruz. Bu noktada iş dünyamıza da 'Karz-ı Hasen' anlayışının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için bir çağrımız oldu. Bununla birlikte bölgedeki üretim tesisleri veya iş yerleri zarar gören iş insanı ve sanayicilerimizin ellerindeki ham madde ve ürünlerin diğer illerimizdeki üyelerimizin tesislerine transferi ile üretimi devam ettirecek bir eşleştirme yapıyoruz. Depremden etkilenen firmalarımıza yönelik anket çalışması da acil ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların giderilmesi yönünde önemli bir adım olacak. Deprem nedeniyle iç ve dış ticari hareketliliği askıda kalan, tedarik veya ürünlerini sevk edemeyen üyelerimizin karşılaşabileceği riskleri azaltmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor."

Etiketler : müsiad afet bölgesi üretim ticaret

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