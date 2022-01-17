AK Parti'den EYT müjdesi! Tarih verildi

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17 Ocak 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 13:30:00

Muhammet Emin Akbaşoğlu: EYT'lilere 2022'de müjde verilecek

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EYT'lilerle ilgili son dakika haberi geldi. Uzun süredir gündeme gelen EYT'lilerle ilgili çalışmanın 2022 yılında açıklanacağı duyuruldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili müjdeli haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir televizyon programında EYT'yle ilgili çalışmanın 2022 yılında açıklanacağını söyledi.

EYT'lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını söyleyen Akbaşoğlu, AK Parti'nin bu yıl içerisinde EYT müjdesi vereceğini dile getirdi.

"2022 YILINDA EYT İLE İLGİLİ MÜJDEYİ, ÇALIŞMA BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK"

EYT'lilere (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) müjdenin Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyleyen Akbaşoğlu, "EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor.

EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımmlarını ortaya koyuyorlar.

Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.

EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Muhammed Emin Akbaşoğlu AK PARTİ EYT ERKEN EMEKLİLİK
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