Araç sahiplerine güzel haber: Motorine büyük indirim geliyor

Motorine indirim geliyor
Kaynak: NTV
Son Dakika Haberleri.. Motorine beklenen büyük indirim geliyor. 2,50 TL'lik indirimin çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE SON DAKİKA İNDİRİMİ
29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.
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