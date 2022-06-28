Araç sahiplerine güzel haber: Motorine büyük indirim geliyor

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28 Haziran 2022 Salı 09:35:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 09:35:00

Motorine indirim geliyor

Kaynak: NTV

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Son Dakika Haberleri.. Motorine beklenen büyük indirim geliyor. 2,50 TL'lik indirimin çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE SON DAKİKA İNDİRİMİ

29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.

Etiketler : Brent petrol fiyatları motorin BENZİN
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