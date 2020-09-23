23 Eylül 2020 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 09:30:00
Motorine indirim geliyor
Motorin fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.
Motorinde rafineri çıkış ve ton fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle indirim beklentisi oluştu.
Buna göre, motorin fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapılması bekleniyor
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