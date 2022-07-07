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07 Temmuz 2022 Perşembe 07:40:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 07:41:00

Araç sahiplerine güzel haber: Motorine büyük indirim geliyor

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Kurban Bayramı tatili öncesi gelecek indirim ile araç sahipleri derin bir nefes alacak. Motorin grubunda 8 Temmuz Cuma günü 2,10 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili öncesi motorin grubunda 8 Temmuz Cuma günü 2,10 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda 8 Temmuz Cuma gününden itibaren 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Etiketler : Kurban Bayramı Brent petrolü motorin grubu
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