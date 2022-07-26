Akaryakıtta beklenen indirim

Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıt krizine neden olurken, brent petrolün düşmesi, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Gece yarısı gelen indirimle beraber İstanbul'da motorin fiyatı 24 lira 51 kuruşa düştü. İndirimin ardından motorinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.

Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi. 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 48 kuruş indirim bekleniyor. İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22.25, Ankara ve İzmir'de 22.36 liradan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.