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22 Ocak 2023 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 17:00:00

Mobilya sektörü, 2022'de ihracatını yüzde 11,2 artırdı

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Türk mobilya sektörü, son yıllarda ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik faaliyetlerini hızlandırarak yakaladığı istikrar sonucu yüzde 11,2 artış sağlayarak 4,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin geçen yıla ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı 2022'de 254,2 milyar dolara yükseldi.

Türk mobilya sektörü, yıl boyunca bir yandan sektör temsilcileri ile fuarlara katılırken, diğer yandan mevcut pazarlarında etkinliklerini artıracak projeler yaparak ihracat rakamlarına önemli katkı sağladı. Sektörün ihracatı, yüzde 11,2 artışla 4,7 milyar dolar oldu.

Türkiye mobilya sektörü ihracatının zirvesinde, 2021 yılında da ilk sırada olan Irak yer aldı. 538,4 milyon dolar ile ilk sırada bulunan Irak'ı, 402,5 milyon dolar ile Almanya takip etti. İsrail'e yapılan ihracat 243,7 milyon dolar olurken, dördüncü sıradaki ABD'ye 240,8 milyon dolar, beşinci sıradaki Fransa'ya 212,8 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yıl ihracat payını yüzde 70,29 ile en çok artıran ülke Katar oldu. Katarlı firmalar, Dünya Kupası sürecinde özellikle turistler için yaptıkları yeni konut, otel ve restoran gibi birçok mekanda Türk mobilyalarını tercih etti.

"ŞİMDİ 2023 YILINDA HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN AYNI CİDDİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmasına şahitlik etmenin gurur verici olduğunu, bu rakamlara mobilya sektörünün de önemli katkısı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"MOSFED olarak çatı kuruluşu olduğumuz, sektörümüzü temsil eden birçok derneğimizle birlikte mobilya sektörünün bu rakamlara ulaşmasında etkin bir rol oynadık. Yıl boyunca resesyon endişesi, enerji krizi, ülkeler arasında yaşanan gerilimler gibi pek çok sıkıntı sebebiyle zaman zaman siparişler düştü, zaman zaman pazarda başka sorunlar yaşandı ancak üreticilerimiz asla yılmadılar. Yüksek enerjiyle ve gayretle hem üretip hem ihraç ederek 2022 yılını başarıyla tamamladılar. 2022'ye başlarken öncelikli hedefimiz, bir önceki yılı geride bırakmaktı ve bunu başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi 2023 yılında hedeflerimize ulaşmak için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

Yakın zamanda düzenleyecekleri Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) ile yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi sağlamayı hedeflediklerini bildiren Güleç, "Yıl boyunca katılacağımız fuar ve tanıtım etkinlikleri ile de bu rakamı daha yukarıya taşıyarak 2023 yılını 5 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : mobilya dernekleri federasyonu mobilya ihracat
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