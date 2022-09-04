VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi
Reuters'in İletişim Başkanlığı analizi Türkiye karşıtlığında yeni bir aşama
Merve Tuncel 1500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu oldu
Swiatek ve Nadal, ABD Açık'ta tur atladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verdi
Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat
Boşnak lider Dzaferovic: Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengele...
İsviçre makamlarının, koruma altındaki Adnan Oktar mağdurunun bilgilerini Oktar'ın avukatlarına verd...
İran: Nükleer anlaşma metnindeki belirsizlikleri kabul etmiyoruz
Sincar'da nokta operasyon!
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sivas Kongresi' mesajı
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik gelişme!
Yapamadıkları kitaba sığmadı
Yunan basınına Başkan Erdoğan damgası!
HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası küstah tehdit
Aliyev'den Türkiye'ye övgü: Küresel düzeyde güçlü bir devlet
Annem şarkısını söyleyemedi
Geleneksel aile kampı
5. katta ölümle burun buruna
Eşine dolandırıcılık suçlaması
Uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır
Otizm değil Uyaran Eksikliği
Kovid her 6 saniyede bir çocuğu ebeveynsiz bıraktı
04 Eylül 2022 Pazar 10:19:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 10:19:00

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'promosyon' kararı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanların banka maaş promosyonunda, enflasyondaki artışın göz önüne alınarak artış yapılması yönündeki talepleri incelemeye aldı.

Kamu kurumları ve özel sektördeki bazı firmalar, bankalarla masaya oturup promosyon pazarlığı yapıyor.

Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80'i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Emekli için ödenen tutar 10 bin liraya kadar çıkarken, bazı üniversite ve belediyelerde bu rakam 40 bin lirayı aşıyordu.

Ancak her kurum farklı bankayla kendi maaş anlaşmasını yaptığından tüm memurları kapsayan bir artış söz konusu değil. Bu yüzden kurumlar ayrı ayrı bankalarla masaya oturup pazarlık yapıyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) da bankaların verdiği maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi yapılmasına ilişkin çalışma başlattı. KDK, gelen başvurular üzerine gerekli incelemeleri yaparak ilgili kurumlarla görüşmeler yapacak.

Sabah'ın haberine göre; KDK, bir çalışanın yaptığı başvuru üzerine harekete geçti. Çalışanın yaptığı başvuruda, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi de devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi üzerine talep yer aldı.

Başvuruya göre, bankayla yapılan promosyon protokolünde 111 lira aylık bedel olarak belirlendi. Bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin lira da çalışanlara peşin ödendi.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra artan enflasyonun, promosyon tutarına da aynı oranda yansıması ve enflasyondaki artışa göre artış yapılması talep edildi. Yapılacak değişiklikle çıkacak farkın ise protokolün bitiş tarihine kadar tek seferde çalışanlara yatırılması istendi.

Yapılan başvuruda ayrıca, banka maaş promosyon tutarlarında sürekli artış sağlanması amacıyla yaptığı başvurunun daha önce SGK tarafından reddedildiği ancak promosyon sözleşmelerinin bankalarca revize edilmemesi halinde tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesinin kurumlara herhangi bir mali külfet getirmeyeceği savunuldu. KDK, başvuruya ilişkin gerekli incelemeleri yaparak ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirecek.

PROMOSYONDA REKOR SEVİYELERE ULAŞILDI

Kamu ve özel sektör ile emeklilerin maaşları için bankaların ödediği promosyon tutarları rekor kırarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı çalışanlarına 25 bin, Anadolu Üniversitesi çalışanlarına ise 41,5 bin TL'lik promosyon ödemesinde anlaşıldığı açıklanmıştı.

Etiketler : Kamu kurumları Kamu ve özel sektör PROMOSYON
'Çakal' enerjisi

'Çakal' enerjisi
Rap benim yaşam tarzım

Rap benim yaşam tarzım
'Ayrılmadık' pozu

'Ayrılmadık' pozu
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı
Anne olmak istiyorum

Anne olmak istiyorum
Artistlik nedir bilmem

Artistlik nedir bilmem
Derya'nın minik misafiri

Derya'nın minik misafiri
17 bin 600 liraya boyunu uzattı

17 bin 600 liraya boyunu uzattı
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes