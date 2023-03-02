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02 Mart 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 17:00:00

Merkez Bankası rezervleri 121,2 milyar dolar oldu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 409 milyon dolar azalışla 71 milyar 980 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Şubat'ta 73 milyar 389 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 20 milyon dolar azalarak 49 milyar 210 milyon dolardan 49 milyar 190 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 429 milyon dolar azalışla 122 milyar 599 milyon dolardan 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.

Etiketler : tcmb merkez bankası rezerv

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