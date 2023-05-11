Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azalarak 114 milyar 132 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 5 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 59 milyon dolar azalışla 68 milyar 412 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Nisan'da 68 milyar 471 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 752 milyon dolar azalışla 114 milyar 884 milyon dolardan 114 milyar 132 milyon dolara indi.
- İngiltere Merkez Bankası politika faizini yükseltti
- Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu
- Türksat 5B, "CABSAT 2023" fuarıyla Orta Doğu'ya açılacak
- Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi ortaklık anlaşmasıyla katlanacak
- Rüzgar enerjisinde 11 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 47 iline yayıldı
- Almanya'dan "AB'den ihraç edilen ürünlerin Rusya'ya gitmesini önleme" adımı