Merkez Bankası rezervleri 105,1 milyar dolar oldu
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 5 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.
- Merkez Bankası rezervleri 105,1 milyar dolar oldu
- 360 afet konutunun kaba inşaatı bayramda tamamlanmış olacak
- Türkiye'nin peynir ve zeytin üreticileri İstanbul'da buluştu
- Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu
- Tahıl Koridoru'nda sürenin uzatılmasıyla tahıla ulaşımın kolaylaşması bekleniyor
- İGA İstanbul Havalimanı'nın "Yatırımın Sosyal Getirisi" raporu yayınladı