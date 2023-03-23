Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 8,50'de sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik, merkez bankaları tarafından geliştirilen destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretleri sürmektedir. Kurul, para politikası duruşunun, fiyat istikrarı ve finansal istikrarı kor