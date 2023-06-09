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09 Haziran 2023 Cuma 12:10:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 12:10:00

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi.

Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Başkan Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

Etiketler : Merkez Bankası Başkan Erkan Merkez Bankası Başkanı Erkan
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