Memura fazla mesai ücreti ne kadar?

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18 Ekim 2022 Salı 13:25:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 13:25:00

Memurun fazla mesai ücreti 2023'te iki katına çıkacak

Kaynak: Sabah

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Milyonlarca memuru ilgilendiren fazla mesai ücreti 2 katına çıkıyor. Fazla mesai ücretleri, yeni yılda 2 lira 70 kuruş artarak 5 lira 40 kuruşa yükselecek.

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 2 lira 70 kuruş artarak 5 lira 40 kuruşa yükselecek.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenilen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 100 artacak, 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2023'ten itibaren 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2 lira 85 kuruş yerine 5 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 5 lira 70 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.

DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla, yeni yılda 5 lira 40 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla, saat başına 9 lira 20 kuruş ödemede bulunulacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 100 liradan 270 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 92 liradan 250 liraya yükseltilecek.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 236 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 200 lira ödenecek.

Etiketler : memur zam ek göstergesi 8000
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