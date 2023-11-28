Memur ve emekli zammı için bütçe zorlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Ankara'da Anadolu Yayıncılar Derneği'nin etkinliğinde ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, memur ve memur emeklisinin maaş zammıyla ilgili olarak "Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım" dedi. Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleriyle ilgili toplantının da aralıkta yapılacağını söyledi. Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ENFLASYONDA SONUÇ ALMAYA BAŞLADIK: Enflasyonla mücadelemizde aylık bazda son aylarda sonuçlar almaya başladık. 2024 ortalarından itibaren ise hızlı bir şekilde enflasyondaki düşüşü görmüş olacağız. 2024'te bizim Orta Vadeli Plan'daki (OVP) tahminimiz yüzde 33'tü. Merkez Bankası 33'ten 36'ya revize etti rakamı. Yalnız orada da bir bant tarif etti Merkez Bankamız. 6 puan üstünde altında gelebilir şeklinde. Dolayısıyla 32 ila 42 arasında bir bant tarif etti. OVP'deki çerçevemiz 2026. 2025'te 15'ler civarına düşen bir enflasyon, 2026'da da 8.5 civarında bir enflasyon tahminimiz var.

ALIM GÜCÜ ARTIRILMALI: Daha önceki asgari ücret tartışmasıyla da ilgili, esas olan bizim vatandaşımızın satın alma gücünü artırmamız. Dolayısıyla enflasyonu düşürme perspektifimiz aslında kalıcı bir şekilde refah artışının önünü açan bir perspektif. Bu olmadığı sürece çok yüksek artışlar da yapsanız sonuçta enflasyon, zaman içinde bunun satın alma gücünü eritiyor. Kalıcı bir şekilde refah artışı yapmanın yolu enflasyonu düşürmekten geçiyor. Enflasyonla mücadele toplumsal fedakarlık da gerektiriyor.

TOPLUMSAL KREDİ NOTU GELİYOR: Merkez Bankası, 'toplumsal kredi notu' adlı bir konu üzerinde çalışma yapıyor. Sistemin temelinde, belli alanda kredi veren bankaları düzenlemelerle teşvik etmek var. Batı'da bu tür uygulamalar bulunuyor. Şöyle diyelim ki teknolojik yatırımlara siz daha fazla kredi verilmesini istiyorsunuz veya sosyal birtakım konulara da sosyal açıdan önemli gördüğünüz birtakım işlere daha fazla kredi sağlanmasını istiyorsunuz. Bankacılık sistemi kanalıyla. Bunu yapan bankaların karşılık oranlarını ayarlayabiliyorsunuz. Büyüme performanslarına daha fazla esneklik sağlayabiliyorsunuz. Yaptığınız düzenlemelerle tabii objektif bir şekilde ölçerek bu çalışmayı Merkez Bankamız, Bankalar Birliği'yle bankalarla birlikte yürütüyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ARALIKTA

Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için toplantısını aralıkta yapacağını söyledi. Yılmaz, "Asgari ücrete bu yıl biliyorsunuz yüzde 107 artış gerçekleştirildi. Asgari ücret artışı enflasyonun üstünde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar tüm ücretlerde vergi muafiyeti getirdik. Sadece bu muafiyetin tutarı 500 milyar lira civarında oldu" dedi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL MECLİS'TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan çalışan emeklilerin de faydalanması için hazırlanan önerge, Meclis'e geldi. Çalışan emeklilere de 5 bin lira ödemesi için AK Parti Grubu'na gönderilen önerge, Meclis'e bugün gelecek olan 80 maddelik Torba Yasa Teklifi'ne eklenecek. Düzenlemeden 4 milyon 680 bin çalışan emekli faydalanacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca emekliler için 23 milyar 400 milyon TL ödenek ayrıldı. İkramiyelerin 15 Aralık'a kadar hesaplara yatırılmasına çalışılıyor.