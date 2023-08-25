VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı
AFAD bildirdi: Konya için eylem planı hazırlıyoruz
Şehit Polis Memuru Hakan Telli memleketi Tokat'ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
O davetin perde arkası! “ABD sizi engelleyemezse ortak işler yapmaya çalışır”
Tuzla'da iki riskli bana daha kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Taksim'de taksi denetimi: şoförlere ceza yağdı
25 Ağustos 2023 Cuma 17:35:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 17:35:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yurt dışı harcamalardaki taksit sınırından muaf tutulacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 3 ay olarak uygulanacağını açıkladı.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, 31 Temmuz tarihinde alınan hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına yönelik karardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muaf tutulacağı belirtilerek, harcamaların 3 taksite bölünebileceği ifade edildi.

Etiketler : bddk kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti harcama
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX