Küresel piyasaları yeni yılın ilk haftasında yoğun veri gündemi bekliyor

Küresel pay piyasaları, Noel ve yılbaşı tatillerini birleştiren yatırımcılar nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD'de istihdam raporundaki veriler olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimine çevrildi.

New York borsası 2008'den bu yana en kötü yılını tamamladı

Hafta içinde makroekonomik veriler sınırlı da olsa merkez bankalarının beklenenden daha fazla faiz artırımına gidebileceğine işaret ederken, risk iştahının düşük olması dikkati çekti.

Analistler, özellikle ABD'de resesyon ve enflasyon ikileminin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydederek, gelecek hafta iş gücü piyasasına ışık tutacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Fed'in nihai faiz oranını beklentilerin üzerinde belirleyebileceğine ilişkin endişelere dikkati çeken analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin geçen hafta da 13 baz puan yükselerek yüzde 3,88'e çıktığını dile getirdi.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satıcılı seyrin enflasyon endişesinin hala güçlü kaldığına işaret ettiğini belirterek, belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Buna göre, para piyasalarında Fed'in şubatta yüzde 73 ihtimalle 2 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 27 ile önemli bir olasılık olmayı sürdürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta sınırlı düşüşle 84,3 dolara inerken, altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,5 artışla 1.824 dolardan tamamladı.

ABD YENİ YILA YOĞUN VERİ TAKVİMİYLE GİRİYOR



ABD'de pay piyasaları geçen hafta satıcılı bir seyir izlerken, gelecek hafta çarşamba günkü Fed tutanakları ve cuma günkü istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, Fed tutanaklarında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını belirtirken, nihai faiz oranına ilişkin olası vurgulamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

İstihdam raporunun da yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, Fed'in enflasyonla mücadelesinde iş gücü piyasasının soğumasının oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Hafta içinde ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, kasımda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış kaydederken, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye geriledi.

Ülkede yeni konut satışları ise kasımda aylık yüzde 5,8 artışla 640 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de bekleyen konut satışları da kasımda aylık yüzde 4 azalarak düşüşünü altıncı aya taşıdı. Artan faiz oranlarının etkisiyle bekleyen konut satışları 20 yılın ikinci en düşük değerine geriledi.

Geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 0,14, Nasdaq endeksi yüzde 0,30 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

2 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, salı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamaları, çarşamba ISM imalat sanayi PMI, perşembe ADP özel sektör istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü PMI ile cuma işsizlik oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. ABD'de borsalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

AVRUPA'DA NOEL HAFTASI SINIRLI SATICILI GEÇTİ



Avrupa borsalarında geçen hafta sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta bölge genelinde yoğunlaşacak verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, salı günü Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydederek, ülkede TÜFE'de aylık bazda düşüş beklendiğini aktardı.

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,72 geriledi.

Gelecek hafta pazartesi bölge genelinde imalat sanayi PMI, salı Almanya'da işsizlik oranı ve İngiltere'de imalat sanayi PMI, çarşamba bölge genelinde hizmet sektörü PMI, perşembe Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma Almanya'da fabrika siparişleri ile tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. İngiltere'de pazartesi günü tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

ÇİN'İN SALGIN TEDBİRLERİNİ KALDIRMASI PİYASALARIN ANA GÜNDEM MADDESİ OLDU



Asya borsalarında geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, Çin'in salgın tedbirlerini kaldırmasının ardından ülkede vaka sayılarının kontrolsüz şekilde artması endişeleri beraberinde getirdi.

Çin hükümeti 8 Ocak'tan itibaren ülkeye gelen turistlerin karantinaya girme zorunluluğunu kaldıracağını duyururken, ülke vatandaşlarının da yurt dışı seyahatlerine yeşil ışık yaktı.

Ülkede salgın tedbirlerinin hızla sonlandırılmasıyla birlikte vaka sayıları rekor seviyelere ulaşırken, hastanelerin kapasitelerinin zorlandığına ilişkin haber akışı bölgede risk iştahını törpüledi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,54 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,34 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,42 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,96 yükseldi.

2 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde pazartesi Çin'de imalat sanayi PMI ve perşembe hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Çin'de pazartesi, Japonya'da pazartesi ve salı günleri piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

YURT İÇİNDE BIST 100 ENDEKSİNDE KAPANIŞ REKORU

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık yüzde 1 artarak 5.509,16 puanla haftalık kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.562,98 puana taşıdı.

Gelecek hafta gözler salı günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 18,7093'ten tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.450 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi imalat sanayi PMI ve cuma hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.