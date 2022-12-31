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31 Aralık 2022 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 11:45:00

New York borsası 2008'den bu yana en kötü yılını tamamladı

Kaynak: AA

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New York borsası, yüksek enflasyona karşı agresif faiz artırımlarının, Rusya-Ukrayna savaşının ve resesyon endişelerinin damgasını vurduğu bu yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı ve 2008'den bu yana en kötü yıllık performansını kaydetti.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalışla 33.147,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalarak 3.839,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kayıpla 10.466,48 puana indi.

Amerikan borsasında endeksler, bu yılın son işlem gününde düşüş gösterdi.

Wall Street 2008'den bu yana en kötü yılını geride bırakırken pay piyasalarındaki negatif seyirde yatırımcıların büyüme ve para politikasına ilişkin görünümü yeniden değerlendirmesi etkili oldu.

Analistler, yüksek enflasyonun, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artışlarının 2022'de büyüme ve teknoloji hisselerini hırpaladığını, yatırımcı güvenini etkilediğini belirtti.

Yeni bir yıla girerken yatırımcıların endişelerinin sürdüğüne işaret eden analistler, resesyon olasılığına dair korkuların güçlendiğini ifade etti.

Üç ana endeks 2018'den bu yana ilk yıllık düşüşlerini gösterirken 2022 yılı genelinde Dow Jones endeksi yüzde 8,9, S&P 500 endeksi yüzde 19,7 ve Nasdaq endeski yüzde 33,5 değer kaybetti. Böylece endeksler, 2008 finansal krizinden bu yana en büyük yıllık düşüşlerini kaydetti.

Etiketler : new york borsası enflasyon resesyon
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