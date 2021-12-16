Kripto parada dudak uçuklatan vurgun!

Kripto para borsasına girerek kısa sürede zengin olma hayali kuran birçok mağdur, ya umduğunu bulamadı ya da dolandırıcıların ağına takıldı. Türkiye'de kripto borsası vurgununun son ismi SmartTrade Coin isimli şirket oldu. Şirket, iddiaya göre 2 milyar dolarlık vurgun yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre, kısa sürede zengin olma hayali ile kripto para dünyasına girenlerden birçoğu umduğunu bulmadı. Daha çok kazanma hayaliyle kredi çeken, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredisini yatıran, evini satan, arabasını satan ve birikimlerini kripto para borsasına yatıranlar girdikleri sistemler bir gecede kapanınca dolandırıldıklarını anlayıp savcılıklara başvurdu. Hayalleri kabusa dönen mağdurlardan bazılarının bu nedenlerle aileleri dağılırken, bazıları ise intihara kalkıştı.

Türkiye'de ilk kripto para borsası dolandırıcılığı, Faruk Fatih Özer'in kurucusu olduğu Thodex ile başladı. Yaklaşık 400 bin yatırımcısı olan Thodex'in sahibi Özer, 1 Milyar 350 bin dolar vurgun yaparak 20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçtı. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında 70 kişi şüpheli olarak yer alırken aralarında Özer'in de bulunduğu 10 kişi halen firari.

5 ŞİRKETE SORUŞTURMA

Thodex'in ardından Türkiye'de başka kripto para dolandırıcılıkları türedi. Şu anda Thodex ile birlikte Vebitcoin, SmartTrade Coin, DogeCoin Mining ve Bitrota olmak üzere 5 kripto para şirketiyle ilgili dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

Thodex'in ardından "Dogecoin madenciliği" adı altında sistem kuran Turgut V. ve beraberindekiler, 40 günde yüzde 100 kar vaadiyle 1 milyar TL'lik vurgun yaptı. Kayıplara karışan Turgut V. ve beraberindeki 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Muğla'da kripto para borsası Vebitcoin, milyarca liralık kripto parası transfer etti. Gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve 3 çalışanı tutuklandı. Kayseri'de 82 bin yatırımcısı bulunan Bitrota kripto para borsası da 1 milyar vurgun yaptı. Bitrota'nın sahibi Kenan Altun, 9 Aralık'ta tutuklandı.

SON SMARTTRADE COİN

Kripto para borsası vurgununun son ismi ise SmartTrade Coin oldu. İddiaya göre vurgunun boyutu 2 milyar dolar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şüphelilerin insanları ponzi, saadet zinciri, pramit yapı adı altında sisteme kayıt ettikleri ve üye yapılan her kişiden komisyon aldıkları, ayrıca üyelerin gelirlerinden her ay yüzde 5 komisyon kazandıkları iddia edildi. Şirketin web sitesinin halen açık olduğu ve vurgun yapmaya devam ettiği belirtildi.

'HUKUKEN SAVUNMASIZ'

Avukat Sinan Keskin, şuan da kripto para ile ilgili olarak SPK'nın hala kısıtlayıcı, düzenleyici veya koruyucu bir hukuki düzenlemesi olmadığını belirterek, "Ancak buna rağmen kripto para kullanımı hem dünyada hem Türkiye'de giderek büyümekte ve insanlar artık kripto parayı doğrudan yatırım aracı olarak görmekte. Hal böyle olunca, hukuken savunmasız olan bu kripto platformu, dolandırıcılık eylemleri için de yeni bir fırsat, yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Thodex ve sonrasında benzeri kripto dolandırıcılık vakaları ile karşılaştık ve maalesef karşılaşmaya da devam ediyoruz" dedi.

Diğer yandan dolandırma niyeti olmayan ve fakat bazı usul eksiklikleri ve hukuki hataları nedeniyle soruşturulan, dava açılan kripto şirketleri de olduğuna dikkat çeken avukat Keskin şöyle devam etti:

"Dolayısıyla burada hukuki ve cezai yönü ayırmak lazım. Kripto paranın bilişim yönü, sanal ortamda yer alması, dahası hukuki bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle bu platformda farklı metodlarda dolandırıcılık eylemleri görüyoruz. Kripto para dolandırıcılık şekli genelde ponzi piramidi şeklinde karşımıza çıkıyor. Başta güven kazanmak için insanlara sanki kar elde etmiş gibi bir takım ödemeler yapıyorlar, bu şekilde ponzi piramidi denilen sistemi oluşturuyorlar ve eski yatırımcıların kar payını, yeni yatırımcılardan elde edilen ücretten ödüyorlar. Sistem çökünce de dolandırıcılık gün yüzüne çıkıyor."