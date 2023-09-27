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27 Eylül 2023 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 14:00:00

Kripto para borsası Binance, Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırıyor

Kaynak: AA

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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in, varlıklarını satarak Rusya pazarından çıkma kararı aldığı bildirildi.

Binance'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının CommEX firmasına satılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Böylelikle şirketin Rusya pazarından tümüyle çıkacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rus kullanıcılar için "sorunsuz bir süreç" sağlanması için çıkış sürecinin bir yıl süreceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance Baş Uyum Görevlisi (CCO) Noah Perlman, "Geleceğe baktığımızda, Rusya'da faaliyet göstermenin Binance'nin uyumluluk stratejisiyle uyumlu olmadığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto para kullanımı son dönemde artarken, Binance, şirkete yönelik yaptırım tehlikesi nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerinde çeşitli kısıtlamalara gitmişti.

Etiketler : binance rusya kripto para
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