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17 Ocak 2023 Salı 22:40:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 22:40:00

Konut satış ofislerinde 'Yeni Evim' kampanyası hareketliliği

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları tarafından uygulamaya alınan "Yeni Evim Konut Finansman Programı"na başvuruların başlamasıyla gayrimenkul firmalarındaki hareketlilik artarken gözler hizmete alınan internet sitesine odaklandı.

Yeni Evim Konut Finansman Programı ile orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. Bu kapsamda şartları sağlayan vatandaşlar, asgari yüzde 10 peşinat ve aylık yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla ev sahibi olabilecek. Aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıl boyunca üstlenecek.

Kampanyada başvurular dün (16 Ocak Pazartesi) itibarıyla başladı. Proje kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir yandan hizmete alınan internet sitesine (https://yenievimkampanyasi.com.tr/) odaklanırken diğer yandan konut satış ofislerine yöneldi.

Projedeki peşinat durumu, ikinci el evlerin dahil olup olmayacağı, ödeme planı, farklı illerden konut edinebilme durumu, başvuruların nasıl yapılacağı, kimlerin projeye dahil olabileceği gibi detaylar ilk gün en çok yanıt aranan sorular oldu.

"ÇAĞRI MERKEZİNDE DE YOĞUNLUK YAŞIYORUZ"

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan, AA muhabirine, kampanyanın sağlayacağı katkı ve vatandaşlardan gelen taleplere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kampanyadan dolayı çok yoğun taleple karşı karşıya olduklarını belirten Karaarslan, "Sektör temsilcileri olarak faiz oranını yüzde 1 olarak bekliyorduk. Yüzde 0,69 faiz oranı çok ciddi ses getirdi. Maliyet artışlarından dolayı 'Nasıl alabiliriz, nasıl öderiz?' diyen orta gelirlinin yaralarına kampanya merhem oldu. Kampanyayla birlikte birçok yurttaşımız Anadolu'nun her köşesinde rahatça ev sahibi olabilecek." dedi.

Karaarslan, kampanyayla inşaat sektörünün hızlanacağını, piyasaya yeni konut arzının da sağlanacağını söyledi. Yoğunluğun sadece satış ofislerinde olmadığını vurgulayan Karaarslan, "Kampanyanın açıklandığı günden bu yana çağrı merkezlerinde de yoğunluk yaşıyoruz." diye konuştu.

"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMAK İÇİN TARİHİ FIRSAT"

Kampanyayla bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları proje sayısını iki katına çıkardıklarına dikkati çeken Karaarslan, şunları kaydetti.

"Vatandaşımız bu kampanya modeliyle birlikte kira öder gibi ev sahibi olacak. Biz de yeni yılla alakalı ve yeni projelerimizde fiyat artışına gitmeden, fiyatları sabitleyerek halkımıza daha rahat ulaşabileceği ve bu kampanyayı da destekler modelde yeni yuvalarını yapıp teslim etmeyi hedefliyoruz. Sektör temsilcileri olarak Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Halkımızı da kampanyadan yararlanmak üzere satış ofislerimize bekliyoruz. Kira öder gibi ev sahibi olmak için şu an tarihi bir fırsat."

Karaarslan, kampanyanın 100 binden daha fazla kişinin yaralanacağı şekilde genişletilmesini beklediklerini dile getirdi.

- VATANDAŞLAR KAMPANYADAN MEMNUN

Satış ofisine bilgi almak amacıyla gelen Hakan Kocatürk, bu tarz kampanyaların orta gelirli aileler için çok büyük avantaj sağladığını, bunu değerlendirmek istediklerini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır ev almayı planladığını belirten Kocatürk, "Gerçekten güzel projelerle karşılaşıyoruz. Faiz ve kredi oranları bizim için çok çok önemli. Bu dönemde ev almak gerçekten zor ama bu tarz katkıları da değerlendirmeyi sonuna kadar isteriz." ifadelerini kullandı.

Fatma Usta da uzun zamandır ev almak istediklerini ancak ekonomik şartların farklılık göstermesinden dolayı bu planlarını ertelediklerini ifade etti.

Kampanyayla birlikte satış ofislerini gezmeye başladıklarını belirten Usta, "Ödemelerde, devletin katkısından dolayı kolaylık sağlandığı için artık biz de ev almayı planlıyoruz." dedi.

- BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Dün başlayan süreç kapsamında, konut üreticileri, kriterlere uygun konut projelerini internet sitesinde ilan edecek. Konut almak isteyenler daireyi bulacak ve finans kuruluşlarına başvuracak.

Finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Uygun olan projeler için krediyi tahsis edecek. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacak.

Vatandaşlar işlemlerini Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım aracılığıyla yapabilecek.

Etiketler : Yeni Evim kampanyası konut İklim Değişikliği
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