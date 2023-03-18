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18 Mart 2023 Cumartesi 00:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 00:30:00

Kentsel dönüşüme yeni destek paketi: 6 farklı kredi desteği

Kaynak: AA

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Kentsel dönüşüme yönelik finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, finansman paketi kapsamında kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı. Finansman maliyetinin 840 baz puana kadar kısmını Hazine karşılayacak.

KONUT ÜRETİCİSİ FİRMALARA DESTEK

Kentsel dönüşüm sürecinde konut üreticisi firmalara da destek sağlanacak. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranı bu paket özelinde yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarılacak.

12 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Finansman paketi ile 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL'ye kadar finansan imkanı sunulacak. Bu kapsamda 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açıldı.

MALİKLER İÇİN 5 FARKLI KREDİ PAKETİ

Paket kapsamında riskli yapıların malikleri için güçlendirme kredisi, konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi ve işyeri edinme kredisi verilecek.

Güçlendirme kredisi 320 bin TL, konut yapım kredisi 1 milyon 250 bin TL, konut edinme kredisi 1 milyon 250 bin TL, işyeri yapım kredisi 800 bin TL, işyeri edinme kredisi 350 bin TL limitli olacak.

Kredilerde yüzde 1,49 faiz/kar payı üzerinden farklı oranlarda destek sağlanacak. Güçlendirme kredisinde hak sahibi için faiz yüzde 0,99, devlet katkısı yüzde 0,50 olacak.

Konut yapım kredisinde ilk konut için hak sahibinin ödeyeceği faiz yüzde 0.79, devlet katkısı yüzde 0,70 olacak. Daha sonraki konutlar için en fazla 3 milyon TL'ye kadar yüzde 0,89 hak sahibi ödeyecek, yüzde 0,60 devlet katkısı olacak.

KONUTTA VADE 10 YIL

Vade, konut kredileri için 10 yıl, işyeri kredileri için 7 yıl olacak.

FAİZE DEVLET KATKISI

Konut edindirme kredisinde hak sahibinin faizi yüzde 0,79, devlet katkısı yüzde 0,79 olacak.

İşyeri yapım kredisinde hak sahibi için faiz yüzde 1,09, devlet katkısı yüzde 0,40 olacak.

İşyeri edinme kredisinde yüzde 1,09 hak sahibi, yüzde 0,40'lık kısmı devlet ödeyecek.

KONUT ÜRETİCİLERİ İÇİN KREDİ PAKETİ

Yüklenici firma ve konut üreticileri için verilecek kredi 12 ayı ödemesiz toplam 48 ay vadeli olacak. Kredide KOBİ'ler için azami kredi tutarı 100 milyon TL, KOBİ dışı için 250 milyon TL olacak.

Tazmin üst limiti yüzde 9 olacak kredide kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 90, KOBİ dışı için yüzde 85 olacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kentsel dönüşüm finansman paketine başvurular gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak. Daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor.

Etiketler : kentsel dönüşüm maliye bakanlığı yeni destek paketi

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