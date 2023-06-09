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09 Haziran 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 08:30:00

Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'de kurulmasına karar verildi

Kaynak: Sabah

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Türkiye çip teknolojisinde söz sahibi olmak için düğmeye bastı. Türkiye, Katar'la 60 milyon dolarlık ortak yatırıma hazırlanıyor. Katar makine tedarikinde, Türkiye ise bilgi birikimi ve insan kaynağı tarafında aktif rol oynayacak.

Türkiye, çip teknolojisinde de üst lige çıkmak için harekete geçti. Kritik teknoloji için Katar'la 60 milyon dolarlık ortak yatırım yapılacak. Bunun ilk adım olacağını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımın Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Türkiye, pandemiyle birlikte dünyada otomotiv başta olmak üzere birçok alanda teknolojik üretimi etkileyen "çip" teknolojisinde de üst lige çıkmak için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar'la birlikte çip teknolojisinde 60 milyon dolara yakın bir yatırım yapılacağını açıkladı. Katar tarafının büyük ölçüde makine tedariki kısmında, Türkiye'nin ise yoğunluklu olarak bilgi birikimi ve insan kaynağı tarafında olacağını kaydeden Kacır, yatırımın Türkiye'de yapılacağını dile getirdi. Kacır, bunun bir ilk adım olacağını dile getirdi.

SAVUNMADA ÇİP ÜRETİYORUZ

Sabah'a açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çip konusunun "üretim" ve "tasarım" meselesi olduğuna değinerek, üretim konusunda somut hazırlıklar olduğunu söyledi. Mehmet Kacır, "Üretimde savunma sanayinde 250 nanometre çipler üretiyoruz, akıllı mühimmatların fotodedektör çiplerini Türkiye üretiyor. Ama şimdi onu 65 nanometreye kadar düşürmeye çalışacağız" diye konuştu.

MAKİNE TEDARİKİ KATAR'DAN

Çip üretimi konusunda Katar'la bir ortaklık kurulacağını açıklayan Kacır, "60 milyon dolara yakın bir yatırım yapacağız. Onlar büyük ölçüde işin makine tedarikini yapıyor. Bizim yoğunluklu olarak bilgi birikimiz ve insan kaynağımız olacak" diye konuştu. Kacır, yatırımın Türkiye'de yapılma iradesi olduğunu belirterek, "O bir ilk adım olacak ama daha büyük bir çalışma için de hazırlığımız var. Bu konuda başka bir yabancı yatırım da Türkiye'ye gelebilir" açıklamasında bulundu.

TASARIM EKOSİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ

ÇİP konusunda tasarımın katma değer açısından en az üretim kadar önemli olduğunun altını çizen Kacır, "İki yeni çağrıya çıktık. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğümüz bir rekabet öncesi işbirliği çağrısına çıktı. Çip tasarımı yapanlarla Arçelik, Vestel gibi büyük markaları bir araya getirip teşvik ediyoruz. Küçük tasarım ekipleri için de İstanbul Kalkınma Ajansı bir çağrıya çıkıyor, yakında ilan edeceğiz. Burada da tasarım ekosistemini harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Kacır, Türkiye'de çip tasarımcıları bulunduğunu, bu tasarımcılarla ekosistem arasında etkileşim olması gerektiğini ifade etti.

ÇİP SEKTÖRÜNDE REKABET YARIŞI HIZLANIYOR

Modern teknolojilere güç veren yarı iletkenlerde fırsatları kaçırmak istemeyen ülkeler, bu alandaki jeostratejik girişimleriyle küresel rekabette öne geçmeye çalışıyor. Küresel yarı iletken pazarının 2030'da 1 trilyon dolara ulaşması öngörülürken, bu alanda bağımsız olmak isteyen ülkeler çip teknolojisine yönelik stratejiler hazırlıyor. ABD, Çin, İsrail, Japonya, Güney Kore, Almanya ve İngiltere, bu alanda stratejiler oluştururken, teşvik sistemlerini yeniden yapılandırarak milyar dolarlık yatırımlara önayak oluyor.

Etiketler : çip teknolojisi ABD Çin İsrail ÇİP
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