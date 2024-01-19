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19 Ocak 2024 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 13:30:00

Kartlı ödemeler aralıkta 978,3 milyar lira oldu

Kaynak: AA

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar lira oldu.

BKM, aralık ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon oldu. 2022 yılının aralık ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18'lik, banka kartı adedinde yüzde 12'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26'lık artış yaşandı. Kart sayısı ise 397,2 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 818,2 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 142,6 milyar lirasında banka kartları, 17,5 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 128 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile aralık ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,4 milyar oldu. Kartlı ödemelerin 809,8 milyonu kredi kartları ile yapılırken 525,4 milyonunda banka kartları, 109,9 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 15 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 41 oldu.

Etiketler : bankalararası kart merkezi kredi kartı ödeme
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