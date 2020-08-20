Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu
Reuters'ten alınan bilgilere göre; "Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu" iddia edildi.
Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşiş olduğunu belirtti.
"20 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILIYOR"
Ajansa konuşan bir yetkili, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.
Ancak yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.
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