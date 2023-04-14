Karadeniz gazının mayısta evlerde kullanılması hedefleniyor
Kaynak: AA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazının mayıs ayının ilk yarısında evlerde kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Bilgin, Zonguldak'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde Karadeniz gazında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tesiste, Karadeniz gazının devreye alınmaya hazır hale gelmesiyle birlikte güvenlik tedbirlerinin de artırıldığını kaydeden Bilgin, "Bu geceden itibaren güvenlik uygulamalarımız en üst düzeyde başlayacak." dedi.
Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda 20 Nisan'da yapılacak "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"ne yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve gazın fazlar halinde devreye alınacağını belirtti.
Törenin akabinde birinci fazın devreye alınacağını aktaran Bilgin, Karadeniz gazının evlere verilme tarihine ilişkin, "Mayısın ilk yarısında düşünülüyor." ifadesini kullandı.
Bilgin, ilk fazda günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle hane halkının ihtiyacının karşılanacağını dile getirerek, "Faz-2 ile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacağız. Faz-3 devreye girdiğinde, 2028'de günlük üretim 60 milyon metreküp olacak." diye konuştu.
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