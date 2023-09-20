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20 Eylül 2023 Çarşamba 14:59:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 14:59:00

Kadın muhtar "süper meyve"yi köyüne kazandırdı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Reşadiye köyünün muhtarı Nuran Şen, MÜSİAD Çanakkale'nin kadın üreticilere yönelik projesi kapsamında 5 dönümlük arazisine diktiği aronyayı hasat etmenin sevincini yaşıyor.

Nuran Şen, MÜSİAD Çanakkale Kadın Komitesi'nin Agonya bölgesinde (Çanakkale'nin Yenice ilçesinden Balıkesir'in Gönen ilçesine kadar olan ve Kazdağları'nın arkasındaki bölgeye verilen antik isim) yer alan Hıdırlar, Kurtlar ve Reşadiye köylerindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında 1,5 yıl önce 5 dönüm arazide 650-700 aronya fidanı dikti.

Toprağın yüksek verimli olmasının yanı sıra Şen ve ailesinin büyüme evresinde tarlada aronya fidanlarına düzenli olarak yaptığı bakım, 3 yıl sonra gerçekleşecek hasadın süresini bir yıla indirdi.

Erken hasat yapmanın mutluluğunu yaşayan Nuran Şen, bir yandan da katma değeri yüksek bu alternatif ürünle yöre çiftçisine örnek oldu.

Şen, AA muhabirine, 4 yıldan bu yana Agonya bölgesinde kırmızı kapya biber ve çilek yetiştirdiğini, alternatif ürün arayışları neticesinde aronyayı keşfettiğini söyledi.

Araştırma yaparken MÜSİAD Çanakkale Kadın Komitesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Agonya bölgesine aronya dikme projesi olduğunu öğrendiğini belirten Şen, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir tesadüf oldu. Araştırma yaparken aronya meyvesi bize geldi. 6 Mart 2022'de aronya meyvesini, Agonya topraklarıyla buluşturduk. Nisan ayının üçüncü haftasında tarlaya diktim, bu sene hasada hazırlıksız yakalandım. Meyve vereceğini düşünmemiştik çünkü üçüncü yılında meyve verdiğini söylemişlerdi. Çok iyi bakarsanız ikinci yılda da meyve vermeye başlıyor. Biz geçen yıl diktik ve bu sene ilk hasadımızı gerçekleştirdik."

Dikim öncesi toprak analizi yaptırdıklarını anlatan Şen, "Agonya toprakları verimli gerçekten. Ne dikerseniz verim alıyorsunuz, her şeyi yetiştirmeniz mümkün. Çok memnunum, bölge halkına da ek alternatif gelir kaynağı olacağını düşünüyorum kapya ve çilekten sonra. Reklamını yapıyorum, meyveyi tanıtıyorum. Üretmek, yetiştirmek güzel, mutluluk verici. Fakat ürettikten sonra asıl problem pazarlama konusunda." dedi.

"Sipariş almaya başladım"

Şen, köydeki 5 dönümlük tarlasına 650-700 fidan diktiğini, bu yıl 450-500 kilogram ürün almayı beklediğini ifade ederek, "İlk yıla nazaran güzel bir miktar. Hasada hazırlıksız yakalandığım için pazar arayışına girmedim açıkçası ama şu an aronya meyvesini bilenlerden, hasada başladığımızı duyanlardan siparişlerimi almaya başladım. 200 gram, yarım kilogram, 1 kilogram perakende olarak satacağım, ayrıca kurutacağım." diye konuştu.

MÜSİAD ile il ve ilçe tarım müdürlüklerinin pazarlama konusunda kendisine destek olacağını dile getiren Şen, amaçlarının projeyi en güzel şekilde devam ettirmek ve sonuca ulaştırmak olduğunu söyledi.

Şen, aronyanın insan sağlığına faydalarına işaret ederek, "Aronya C vitamini ve antioksidan açısından potansiyeli daha yüksek bir meyve. Yaşlanma hücrelerine etki ediyor, şeker, tansiyon, kolesterol, kanser hücrelerine şifası var. Biz de bunu deneyimleyerek öğreneceğiz." dedi.

Etiketler : Nuran Şen MÜSİAD Çanakkale Kadın Komitesi aronya hasadı kadın üretici projesi Reşadiye köyü
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