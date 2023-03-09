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09 Mart 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 12:45:00

Kadın kooperatiflerine geçen yıl 13,7 milyon lira hibe sağlandı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında geçen yıl, çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 54 ilden 141 kooperatifin 144 projesine, 13 milyon 669 bin 98 lira hibe desteği verdi.

Ticaret Bakanlığınca kadın kooperatiflerin desteklenmesine yönelik adımlar atılırken kadın ihracatçılara yönelik de bazı projeler yürütülüyor.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES yürütülüyor. Yapılan değerlendirmeler sonucu, 2022 yılında KOOP-DES kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 54 ilden 141 kooperatifin 144 projesine, 13 milyon 669 bin 98 lira hibe desteği verildi.

KADIN KOOPERATİFLERİNE EĞİTİM

Bakanlıkça, kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler de düzenleniyor. Bu programlar, kaymakamlıklar, belediyeler, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kadın girişimcilerden gelen talepler doğrultusunda organize ediliyor.

Söz konusu eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden 2022 yılında çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere Ankara, İstanbul (Tuzla), Afyon, Uşak, Kütahya, Karabük, Ankara (Polatlı), Bolu, Düzce, Bilecik, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Aksaray, Konya, Karaman, Kırşehir, Siirt, Şırnak, Hakkari, Mardin, Batman, Zonguldak, Manisa, Denizli, Burdur, Isparta, Niğde, Hatay, Yalova, Mersin, Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'den yaklaşık 1429 katılımcı yararlandı.

KADIN İHRACATÇILAR İÇİN PROJELER

Bakanlık, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin yurt dışı pazarlara dahil edilmelerine destek olmak amacıyla Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı, Türkiye Kadın ve Genç Girişimci Online-Fiziki Network Programı, W2W-Ulusal Kadın İhracatçı Platformu, Melek Yatırımcı Ağı Projeleri gibi projeler de geliştirdi.

Kadın girişimcilerin ihracat süreçlerine dahil olmaları için ihtiyaç duydukları bağlantıların oluşturulması ve ihracata yönelik bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen bu projeler kapsamındaki çalışmalar geçen yıl da devam etti. Bu kapsamda, "W2W-Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu" e-Devlet Kapısı üzerinden tüm kadın girişimcilerin kullanımına sunuldu.

Etiketler : ticaret bakanlığı kadın kooperatif

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