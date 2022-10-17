VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yarın yapılması beklenen bazı feribot seferleri iptal oldu
AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor
Başkan Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti
Başkan Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyetini kabul etti
"Madencilerin sorunlarıyla ilgili komisyon kurulmasını teklif edeceğiz"
Patlamada hayatını kaybeden madencinin oğlu, babasıyla hayalini anlattı
Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü
Rusya'ya SİHA ihraç ettiği iddialarını yalanladı
Patlamada hayatını kaybeden madenci, hayalini kurduğu evde 1 yıl oturabildi
AK Parti, MKYK toplandı
Türk bilim insanları TURKOVAC'ın ardından yerli KKKA aşısı için kolları sıvadı
Bakan Kirişci, personelinden üreticilerin sorunları için inisiyatif almalarını istedi
AB'den İran İletişim Bakanı Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye yaptırım
New York Fed imalat endeksi, ekimde beklenenden fazla düştü
BM temsilcisi Pedersen: Suriye'de ülke çapında ateşkes için ısrarcı olacağız
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce için yemin töreni düzenlendi
Moldova: Rusya'nın güvenliğimize müdahalesi durumunda gerekli önlemler alınacak
İtalya'da mutlak yoksulluk çekenlerin sayısı artıyor
Yerli ve milli metaverse platformu gözünü dünyaya dikti
IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı
Bakan Yanık: (Amasra'daki patlama) Psikososyal anlamdaki destekte üzerimize düşeni eksiksiz biçimde ...
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor
10. Boğaziçi Film Festivali'nin etkinlikleri duyuruldu!
17 Ekim 2022 Pazartesi 16:34:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 16:34:00

İtalya'da mutlak yoksulluk çekenlerin sayısı artıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya'da 2021 yılında mutlak yoksulluk çekenlerin sayısının, 5 milyon 571 bin olduğu bildirildi.

Katolik yardım kuruluşu Caritas'ın, Roma'da paylaştığı "En zayıf halka" isimli yoksulluk raporunda, Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2021'de mutlak yoksulluk çeken aile sayısının 1 milyon 960 bin olduğu, bunun da yaklaşık 5 milyon 571 bin kişiye denk geldiği belirtildi.

Bunun, ülkedeki yerleşik nüfusun yüzde 9,4'üne tekabül ettiğine işaret edilen raporda, mutlak yoksulluk çekenler arasında 1,4 milyon kişinin ise 18 yaşın altında olduğu aktarıldı.

Raporda, 2021 verilerinin, salgının başladığı yıl olan 2020'de ulaşılan en yüksek seviyeyi de doğruladığı ifade edilerek, yoksulluk oranının en yüksek ölçüldüğü yerlerin ise ülkenin güney bölgeleri olduğu vurgulandı.

İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Zuppi de Caritas raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 6 milyon insan mutlak yoksulluk içinde. Bu endişe verici rapor, çok fazla dayanışma gerektiren ve gerektirecek, zor geçecek haftaları ve ayları bilinçli olarak geçirmemize yardımcı olmalı. Geleceğe bakmak için bugünü iyi anlamamız gerekiyor. Tahminlerden değil, verilerden bahsediyoruz. Enerji krizi ve maliyetlerdeki artış, aşırı yoksulluk hadiselerini arttıracak. Bu nedenle çözüm bulmak için daha da kararlı olmalıyız." ifadesini kullandı.

İtalyan basınında da konuya ilişkin çıkan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enerji maliyetlerinin, İtalyanların yoksulluk oranını daha da arttırma riskinin olduğu aktarıldı.

Il Messaggero gazetesinin haberine göre, 4,7 milyon İtalyan için yüksek meblağlı faturaların "sürdürülemez" bir hal aldığı ve pek çok İtalyan'ın elektrik ile gaz faturalarını ödeyemediği dile getirildi.

Etiketler : italya yoksulluk enerji krizi
Kıyafetlerinin aynısı dikildi

Kıyafetlerinin aynısı dikildi
Ani kararlar verip pişman olmayın

Ani kararlar verip pişman olmayın
'yalan'a farklı yorum

'yalan'a farklı yorum
Hollywood isteği

Hollywood isteği
Eşinin yanından ayrılmadı

Eşinin yanından ayrılmadı
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Sürücüyü evinde ziyaret edeceğim

Sürücüyü evinde ziyaret edeceğim
‘Kuruluş Osman'da Latin rüzgârı

‘Kuruluş Osman'da Latin rüzgârı
Aşık olarak boşandım

Aşık olarak boşandım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX