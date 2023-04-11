VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu'na girişler başladı
Türkiye'den ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat
Yörüngedeki uzay çöpleri, uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor
Ankara merkezli 45 ilde otomobil kaçakçılığına yönelik "Kontak" operasyonu
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor
Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı
11 Nisan 2023 Salı 11:53:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 11:53:00

İstanbul'un iki yakasında uydu kentler kuruluyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun 500 bini olduğu yerde dönüştürülecek. 500 bin konut için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda uydu kentler planlanıyor. Yeni kurulacak uydu kentler için 22 Nisan'da temel atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Buradaki konuşmasında İstanbul'a ilave bir nüfus getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "İstanbul'u, hizmet, finans, kültür ve sanatın şehri haline getirmek zorundayız. Kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil teknolojik. Sayın Cumhurbaşkanımızla Ataşehir'de finans merkezini açacağız. 2,5 milyon metrekare alanı var. 50 bin kişi istihdam edilecek" dedi.

10 BİN KONUTUN TEMELİ ATILIYOR

Bakan Kurum, İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun 500 binini olduğu yerde dönüştüreceklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Kalan 500 bin konutumuz için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda uydu kentler planlıyoruz. 10 bin konutun temelini bu ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. İstanbul'u kaderine terk edemeyiz. Ehliyetsiz, liyakatsiz insanlara terk edemeyiz. İmar barışı çıkarmak gibi gündemimiz yok. İstanbul'u hep birlikte yeniden inşa etmemiz lazım. İnşallah 14 Mayıs'ta zaferimizi kazanacağız. Milletimizin refahına odaklanacağız. Gelecek kaygısı çekmeden, sadece milletimizin geleceğinin kaygısı için mücadele edeceğiz."

Etiketler : murat kurum istanbul uydu kent konut

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX