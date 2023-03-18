İstanbul'da ramazan boyunca et fiyatları sabit olacak

Ramazan'a sayılı günler kala, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği, et fiyatlarındaki artışa istinaden ramazan boyu et fiyatlarını sabitleyeceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yapılan çalışmalar sonucunda kararın alındığı belirtildi.

Derneğin bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunuyor. Uygulama 20 Mart'ta başlayacak.

Et çeşitleri kilogram fiyatı

Dana Kıyma 190 TL

Dana Kuşbaşı 210 TL

PERDER'e üye mağazalarda Ramazan ayı boyunca dana kıymalık etin kilogramı 190, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak sabitlendi.

Yetkililer Ramazan ayı sonrasında da uygulamayı devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.