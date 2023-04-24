VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor tazeledi
61 yıldır leyleklerin yolunu gözlüyor
Masal kahramanları çadırkentte
HATIRA DÜKKANI
Instagram'dan yenilik: yorumlarda anket özelliği
24 Nisan 2023 Pazartesi 16:14:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 16:14:00

İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor tazeledi

ABONE OL

İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen 1548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuyla yeni bir rekor kırıldı.

İstanbul Havalimanı dün gerçekleşen 1548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuyla açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

AA'da yer verilen habere göre, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekor kırıldı.

En son 19 Nisan Çarşamba günü 1460 uçuşla 208 bin 66 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen 1548 uçuşla toplamda 224 bin 709 yolcu seyahat etti.

4 GÜNDE 880 BİN 610 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü toplamda 1460 uçuş gerçekleştirilirken 216 bin 995 kişi de İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 1390 toplam uçuşa ev sahipliği yapan havalimanı 201 bin 47 kişi kullandı.

Bayramın 2. gününde 1424 uçuşla 217 bin 859 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Pazar günü de 1548 uçuşla 224 bin 709 yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanı, dün gerçekleşen bu rakamlarla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

Buna göre, 20 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.

Bu arada, sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı ise en yüksek uçuş ve yolcu sayısına, 18 Eylül 2016'da günlük 1500 uçuşla 230 bin yolcuya ev sahipliği yaparak ulaşmıştı.

Etiketler : rekor istanbul havalimanı uçuş sayısı
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı
Telefonunu elinden düşürmedi

Telefonunu elinden düşürmedi
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım
100. yıl marşı besteledi

100. yıl marşı besteledi
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
Eğlenceli çekim

Eğlenceli çekim
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
Vejeteryanlık genlerimde var

Vejeteryanlık genlerimde var
‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor

‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX