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10 Mart 2023 Cuma 10:04:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 10:04:00

İşsizlik rakamları açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece işsizlik Ağustos 2022'den bu yana ilk kez tek haneye indi. Geçen yılın ağustos ayında işsizlik yine 9,7 olarak hesaplanmıştı.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 20,2 oldu.

Öte yandan 2021 ve 2022 yılına ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2021 2022 2023
Ocak12,5 11,29,7
Şubat13,3 10,8
Mart12,9 11,2
Nisan13,5 11,1
Mayıs13,2 10,8
Haziran11,0 10,4
Temmuz11,6 10,2
Ağustos11,9 9,7
Eylül11,2 10,0
Ekim11,0 10,0
Kasım11,1 10,1
Aralık11,0 10,2
Etiketler : türkiye işsizlik ekonomi

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